Wimbledon: fuori Paolini e Trevisan, Giorgi rinviata a mercoledì

Brutte notizie per i colori azzurri.

Nel tabellone femminile di Wimbledon né Jasmine Paolini né Martina Trevisan sono riuscite a superare il rispettivo match di esordio nel tabellone principale.

Paolini, numero 88 del ranking WTA, è stata sconfitta 6-4 6-3 contro Andrea Petkovic, attualmente numero 130 delle classifiche ma veterana ed ex top-10. La tedesca, in tabellone con un ranking protetto, ha vinto il testa a testa del primo set prima di involarsi sul 4-0 nel secondo e gestire le fasi finali in cui l’azzurra ha cercato di imbastire una rimonta.

Più netta la sconfitta di Trevisan. La numero 98 del mondo si è fermata contro la rientrante Elena Vesnina, anche lei in tabellone con un ranking protetto e numero 378 del mondo ma in condizioni piuttosto buone come notava il terzo turno appena raggiunto al Roland Garros. Malgrado un immediato 3-0, la toscana non è riuscita a conservare il vantaggio finendo per perdere nel secondo parziale sei game consecutivi e venendo sconfitta 7-5 6-1. Per Vesnina, ora, l’ostacolo rappresentato da Cori Gauff.

L’ultima italiana in campo è Camila Giorgi, che già in mattinata aveva saputo che non avrebbe messo piede in campo oggi visto che il suo match d’esordio contro Jil Teichmann è stato rinviato a causa del sovraffollamento di partite. Non una brutta notizia per la marchigiana, che ha avuto 24 ore in più per provare a rimediare dopo la battuta d’arresto di Eastbourne e i dolori alla coscia.