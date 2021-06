Wimbledon, clamoroso: Serena Williams si fa male contro Sasnovich ed è costretta al ritiro

A. Sasnovich b. [6] S. Williams 3-3 ritiro

Incredibile epilogo di un match che era appena arrivato alla metà della prima frazione. Serena Williams è costretta al ritiro nel match contro Aliaksandra Sasnovich a causa di problemi fisici, un infortunio che sembra essere arrivato prima ancora di scendere in campo quando aveva una coscia già pesantemente fasciata e nei giorni precedenti Patrick Mouratoglou aveva accennato a qualche fastidio al tendine del ginocchio.

Fin dai primi punti è sembrata muoversi poco e male, poi nel quinto game un movimento brusco in appoggio indietreggiando ha aumentato se possibile il dolore che già avvertiva, costringendola a un medical time out. È uscita dal campo, si è fatta visitare, è tornata che non stava bene. Non camminava, zoppicante ha comunque preso la racchetta ma Sasnovich a quel punto ha cominciato subito con una smorzata per capire la situazione: Serena non ha fatto un passo.

Williams aveva una chance: colpire da ferma e tirare delle gran botte per chiudere subito il punto. Come andava, andava. Doveva accorciare tutto al limite, ma non c’era verso perché sul 30-30 lo scambio era comunque “iniziato” e non appena Sasnovich ha messo il rovescio a tre metri da lei, Serena è rimasta immobile. La bielorussa ha messo il punto del 3-3 con un ace su cui ancora una volta la statunitense si è piegata male, rimanendo accasciata a terra.

Il pubblico ha cominciato un lungo applauso di incoraggiamento che l’ha pure commossa. Ha vinto il primo punto perché Sasnovich le ha risposto sui piedi, ma sul secondo è di nuovo caduta a terra cominciando a quel punto a urlare dal dolore. Non si rialzava, Marija Cicak è scesa per andare a sincerarsi delle sue condizioni. L’ha aiutata a rimettersi in piedi, ma a quel punto non c’era più modo di continuare a giocare e così è arrivato il triste ritiro della ex numero 1 del mondo, che a questo punto uscirà anche dalla top-15.

(aggiornamenti a breve)