Wimbledon: avanti Berrettini, bene anche Giorgi e Mager

TABELLONE MASCHILE

Debutto convincente per Matteo Berrettini nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, ha battuto in quattro set, col punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-0, l’argentino Guido Pella, numero 59 del ranking internazionale.



L’azzurro, reduce dalla finale giocata sui prati del Queen’s, al secondo turno affronterà il vincente del match fra la lucky loser olandese Van De Zandschulp e il qualificato francese Barrere.



Buona la prima per Gianluca Mager nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il giocatore ligure, numero 77 del ranking mondiale, ha vinto al debutto contro l’argentino Juan Ignacio Londero, 129 della classifica Atp, col punteggio di 7-6 (3) 6-0 4-6 6-3. Il 25enne di Sanremo al secondo turno affronterà il vincente del match fra l’australiano Kyrgios e il francese Humbert interrotta sul 3-3 al quinto set. Sono quindi quattro, al momento, gli azzurri che hanno superato il primo ostacolo: con Mager avanti anche Fognini, Seppi e Berrettini.

TABELLONE FEMMINILE

Comincia con un successo piuttosto agevole il cammino di Camila Giorgi a Wimbledon. La marchigiana, reduce dal problema fisico di Eastbourne, non ha patito alcun fastidio oggi nel 6-2 6-1 ai danni di Jil Teichmann. Partita dove già era grande favorita per l’enorme differenza di adattamento all’erba contro un’avversaria che trae il meglio sulla terra battuta, in più Teichmann era reduce da oltre un mese di stop per un problema rimediato alla vigilia del Roland Garros e proprio oggi faceva il suo rientro in campo. C’è stato un po’ di equilibrio solo nelle primissime fasi, poi appena Giorgi ha fatto il break del 3-2 la sfida non è più esistita. Molto più interessante la sfida che la vedrà domani in campo contro Karolina Muchova, numero 19 del seeding e ai quarti qui nel 2019, ma che dallo strappo addominale patito all’Australian Open a febbraio ha raccolto ben poco anche per continui intoppi da un punto di vista fisico. La ceca, oggi, ha superato 6-3 6-3 Shuai Zhang rientrando da 0-2 nel secondo parziale.