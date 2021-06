Roland Garros, risultati del day 4, singolare maschile

Secondo turno

[6] A. Zverev b. [Q] R. Safiullin 7-6(4) 6-3 7-6(1)

L. Djere b. M. Kecmanovic 4-6 4-6 6-3 6-2 6-3

[23] K. Khachanov vs K. Nishikori

[Q] H. Laaksonen vs [11] R. Bautista-Agut

[15] C. Ruud b. [PR] K. Majchrzak 6-3 6-2 6-4

A. Davidovich Fokina vs [Q] B. Van De Zandschulp

[27] F. Fognini vs M. Fucsovics

F. Delbonis b. P. Andujar-Alba 4-6 6-1 3-6 6-3 6-2

[5] S. Tsitsipas vs P. Martinez

F. Krajinovic vs [31] J. Isner

T. Monteiro vs S. Johnson

[WC] E. Couacaud vs [12] P. Carreno-Busta

M. Giron vs G. Pella

[Q] M. McDonald vs [22] C. Garin

[32] R. Opelka vs J. Munar

T. Paul vs [2] D. Medvedev