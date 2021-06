Roland Garros: Fognini al terzo turno, fuori Trevisan

[27] F. Fognini b. M. Fucsovics 7-6(6) 6-1 6-2

Fabio Fognini avanza al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2021 in corso sulla terra rossa parigina. Con una prestazione solida e senza troppi fronzoli, soprattutto da metà del primo set, il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 27 del seeding, ha liquidato per 7-6(6) 6-1 6-2, in poco più di due ore ed un quarto di partita, l’ungherese Marton Fucsovics, n.44 Atp, alla quarta partecipazione con gli ottavi dello scorso anno come miglior risultato, un avversario ostico che può dare fastidio.

Il “Fogna” ha dimostrato che se sta bene, ha ancora tanto, ma proprio tanto, da dire, soprattutto sul “rosso”: ha strappato 6 volte il servizio al suo avversario, ha salvato 4 delle 6 palle-break concesse ed ha messo a referto 29 vincenti. Venerdì al terzo turno Fognini, che partecipa al Roland Garros per la 14esima volta e vanta come miglior risultato i quarti del 2011, dovrà vedersela con l’argentino Federico Delbonis, n.51 del ranking.

S. Cirstea b. M. Trevisan 6-4 3-6 6-4

Finisce al secondo turno il cammino di Martina Trevisan nel tabellone principale del Roland Garros 2021. La toscana, che nel 2020 era brillantemente riuscita a raggiungere i quarti di finale partendo dalle qualificazioni, ha perso un match tiratissimo e con qualche rimpianto verso Sorana Cirstea.

Rispetto alle ultime uscite l’azzurra è sembrata in grande ripresa, soprattutto da un punto di vista mentale. Aveva spesso dato l’impressione di poter fare uno scatto in più che le permettesse di uscire da questo oblio di risultati, senza vittorie nel circuito maggiore proprio da Parigi dello scorso anno, e il successo in tre set contro Alison Van Uytvanck al primo turno un paio di giorni fa l’aveva finalmente liberata di un peso enorme.

Oggi però, di fronte comunque a un’avversaria che sul rosso in stagione fin qui ha fatto tanto bene vincendo anche un titolo (nel WTA 250 di Istanbul) Trevisan era stata in grado di ribaltare la partita da un set di ritardo al 3-1 e servizio nel terzo. Da lì però la rumena è rientrata e ha vinto il testa a testa decisivo degli ultimi game quando dal 4-4 ha fatto uno scatto in avanti importante facendo il break e recuperando da 15-40 nel game decisivo, scacciando i fantasmi della tensione espressi nel doppio fallo sul secondo match point e riuscendo a chiudere alla terza chance.

Il suo cammino continuerà ora contro Daria Kasatkina mentre Trevisan, se non altro, potrà confermare i 470 punti dell’edizione 2020 fino all’11 ottobre, giorno in cui ne scalerà 400 nella differenza tra quel torneo e i 70 raccolti nel 2021. Dovrà riuscire a fare tanto in questo periodo se vorrà confermare il pazzamento in top-10.