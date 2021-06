Roland Garros: Barty stavolta non si salva. Troppo importante il dolore all’anca, Linette avanza

M. Linette b. [1] A. Barty 6-1 2-2 ritiro

Siamo alle prime ore del giovedì della prima settimana e il tabellone di singolare femminile del Roland Garros ha già perso le prime due teste di serie, entrambe fuori per una concomitanza di eventi che verrebbe voglia di maledire la sorte. Se per Naomi Osaka la situazione è stata ai limiti dell’incredibile, qui c’è da puntare il dito contro un problema fisico che Ashleigh Barty ha accusato nel corso del weekend, un’infiammazione all’anca che si era manifestata nel momento peggiore e che ha vanificato un percorso di avvicinamento molto importante a questo Slam.

Magda Linette da parte sua ha fatto tutto piuttosto bene, e ha avuto il merito maggiore nel mantenere la calma perché non ha mai raccolto tanto contro top-10 o top-20 e fin dalle prime battute oggi si è presentata una chance enorme, in un campo principale di uno dei tornei più importanti dell’anno contro la numero 1 del mondo che non riusciva a spingere con le gambe e faceva tantissima fatica a dar forza alla palla. Era giocabile, e lei ha quasi sempre proposto buona padronanza degli scambi e necessaria lucidità per non andare fuori giri lungo il cammino.

Nel 6-1 2-2 odierno i problemi dell’australiana sono emersi subito. Al servizio le gambe non spingevano la palla e le velocità iniziali della prima erano sui 20 chilometri orari inferiori al solito. Il dritto non aveva nulla di importante ed era facilmente disinnescabile. In queste condizioni faceva tanta fatica, se poi metteva circa il 30% di prime palle in campo i dolori aumentavano ancor di più. Linette non ha quasi perso punti nei suoi quattro turni di battuta del primo set, Barty ha tirato su un primo game con 3 palle break concesse, poi è stata sotto 15-40 e 0-40 sull’1-4, dove ha provato a forzare un paio di prime palle che erano sui 175. La prima è entrata e le ha dato il punto, la seconda no e sul servizio successivo era a 143, facilmente attaccabile. La partita, semmai fosse iniziata, è di fatto finita lì.

Tra primo e secondo set ha avuto un nuovo MTO che però non ha sortito alcun effetto, e dopo quattro game ha deciso di far basta.