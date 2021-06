Halep torna in campo: la rumena parteciperà al WTA 250 di Bad Homburg

Simona Halep, ferma ai box da metà maggio a causa di uno strappo al muscolo del polpaccio sinistro, ha annunciato sui propri profili social che farà il rientro in campo per la prima edizione del WTA 250 di Bad Homburg.

Il torneo tedesco subentra da quest anno al precedente evento organizzato a Maiorca e prenderà il via il 20 di giugno, nella settimana che precede Wimbledon.

Dopo il grande spavento nel match contro Angelique Kerber e l’esser stata costretta a rinunciare al Roland Garros, la tennista rumena vuole darsi una chance per rientrare appena prima dello Slam su erba, lì dove da campionessa in carica è attesa a uno dei momenti più emozionanti della sua carriera quando nel martedì della prima settimana inaugurerà come da tradizione la sessione diurna del Centre Court.

Soprattutto, però, Halep guarda anche avanti e vuole conferme per la propria condizione fisica in vista anche dei giochi olimpici di Tokyo, lì dove a proposito di momenti emozionanti è stata selezionata come portabandiera dal comitato olimpico rumeno.