Fognini non c’è, addio al Roland Garros

Poco da dire su questa ennesima delusione procurata da Fabio Fognini che commentatori non si sa se ottimisti o sprovveduti vedevano tra i favoriti addirittura per un posto in semifinale, viste le cattive prestazioni di Zverev e la prematura fuoriuscita di Thiem. Il ligure non è mai stato in partita contro un buon Delbonis ma che insomma sempre Delbonis è, trentenne argentino con un best ranking al numero 33, onestissimo mestierante dei campi rossi, e che era arrivato al terzo turno, per la seconda volta in carriera in uno slam, dopo aver superato in 4 set Albot e in 5 Andujar. A differenza della precedente, Delbonis non ha trovato un Simon poco propenso a regalare più di sei game, ma un Fognini molto simile a quello di quest’ultimi tempi, cioè un giocatore sostanzialmente ormai in declino. Il punteggio poteva persino essere più severo se Delbonis non si fosse distratto nel primo set, che conduceva per 5-1, e avesse sfruttato le due palle break per andare 4-0 nel quarto. Non che conti granché naturalmente però è per dare l’idea del divario che c’è stato oggi in campo, senza che Delbonis si fosse peraltro trasformato in Nadal. Neanche la pausa per pioggia, arrivata alla fine del secondo set, ha cambiato granché. Fognini è tornato in campo è ha subito un parziale di 12-2 e mai è riuscito a impensierire Delbonis al servizio. Per fortuna le sorti dell’italico tennis non dipendono più da lui, mettiamola così.

Terzo turno

F. Delbonis b. [27] F. Fognini 6-4 6-1 6

