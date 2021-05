Roland Garros: Sinner si salva, bene Mager e Musetti. Fuori Sonego. Trevisan torna alla vittoria, Giorgi avanza

I risultati della seconda giornata

[18] J. Sinner P.H. Herbert 6-1 4-6 7-6(4) 7-5 6-4

In questa continua caccia di segnali che dovrebbero far comprendere che ci troviamo di fronte ad un predestinato adesso va annoverato anche il match point buttato al vento da un buon – e niente di più – Herbert, che sul 5-4 del quarto set ha spedito fuori dal Lenglen la palla per chiudere il match. Prima il francese aveva fatto forse anche peggio sul 4-3, quando non gli sono bastati 5 palle break, tre consecutive, per andare poi a servire per il match. Le buone notizie finiscono qui, perché Sinner oggi ha dimostrato di essere ancora parecchio lontano dai più forti e a dire il vero ha fatto anche preoccupare sul fatto che davvero possa arrivarci. Sinner è stato a lungo in balia di Herbert, bravo per carità ma pur sempre numero 85 del mondo e con un gioco non certo da terraiolo, e mai ha dato l’impressione di capirci qualcosa che non fosse la solita attenzione a fare il suo gioco. Le continue variazioni del francese hanno sgretolato la potenza dell’alto atesino che è entrato in confusione anche con i suoi colpi migliori, le terribili bordate da fondo campo di dritto e rovescio. Buon per lui che Herbert abbia regalato tutto quanto potesse regalare, arrivando stremato al quinto set, nel quale Sinner ha ritrovato fiducia e con essa anche qualche colpo non banale. Poco, molto poco, adesso arriveranno un paio di turni agevoli e poi speriamo Nadal. Ma questa partita lascia sin troppi dubbi, speriamo di stare esagerando.

G. Mager b. [LL] P. Gojowczyk 6-2 3-6 6-4 7-5

Migliori soddisfazioni sono arrivate da Gianluca Mager che per la seconda volta arriva al secondo turno del Roland Garros. Un po’ fortunato nel trovarsi di fronte Gojowczyk invece di Millman, il ligure ha approfittato dell’opportunità battendo in 4 set il numero 134 del mondo. Mager ha vinto facilmente il primo set ma poi la partita si è complicata. Gojowczyk ha vinto il secondo e sia nel terzo che nel quarto set ha avuto le sue occasioni per cambiare il corso della partita. Partita che è diventata drammatica nel quarto, quando Mager ha salvato 4 palle break nel settimo game e altre tre nell’undicesimo. La famigerata legge del contrappasso ha colpito puntuale e nel game per arrivare al tiebreak Gojowczyk ha salvato il primo match point ma si è arreso al secondo.

L. Harris b. [26] L. Sonego 7-5 6-4 6-4

L. Musetti b. [13] D. Goffin 6-0 7-5 7-6(3)

Parigi amara per Lorenzo Sonego, subito eliminato al Roland Garros. Il 26enne piemontese, numero 28 del ranking e 26 del seeding, si arrende al primo turno per 7-5 6-4 6-4 al sudafricano Lloyd Harris, numero 54 Atp. Un passo falso inaspettato per Sonego, che in questa stagione ha vinto il “Sardegna Open” e raggiunto le semifinali a Roma e che al Roland Garros, nella passata edizione, si era fermato solo agli ottavi, per mano di Schwartzman. Fa festa invece Lorenzo Musetti, all’esordio assoluto a Parigi e autore di una grande prova contro David Goffin, battuto 6-0 7-5 7-6(3). Il giovane carrarino ha dominano il primo set e lottato punto su punto negli altri due parziali, senza subire il contraccolpo psicologico quando ha subito il break mentre si trovava al servizio per il match.

FEMMINILE

M. Trevisan b. A. van Uytvanck 7-5 4-6 6-4

C. Giorgi b. [22] P. Martic 6-2 6-7(5) 6-4

Ottime notizie dal tabellone femminile, dove sia Martina Trevisan che Camila Giorgi approdano al secondo turno. Importantissima soprattutto la vittoria della toscana, che non vinceva partite in un tabellone principale del circuito maggiore dal quarto turno del Roland Garros 2020 e per questo le lacrime a fine partita sono quantomai comprensibili. Grandissima battaglia vinta contro Alison van Uytvanck per 7-5 4-6 6-4 recuperando da un break di ritardo nel primo e nel terzo set, cancellando tre set point nel primo parziale e mostrando grande carattere nel momento più importante, anche perché qui difende 470 punti pesantissimi per il suo ranking. Al secondo turno avrà Sorana Cirstea, che ha battuto 7-5 6-2 Johanna Konta.

Vittoria al terzo set anche per Camila Giorgi, che is è imposta 6-2 6-7(5) 6-4 contro Petra Martic, testa di serie numero 22. La marchigiana si è vista sfuggire quella che sembrava poter essere una vittoria in due set quando ha mancato match point sul 5-2 nel secondo parziale e ha subito il rientro della croata, prima però di riprendere il comando nel set decisivo e imporsi riuscendo a chiudere nel decimo game. Al prossimo turno avrà Varvara Gracheva e una chance importante di avanzare nello spazio lasciato libero anche da Garbine Muguruza, sconfitta contro Marta Kostyuk e ancora vittima di problemi al piede infortunato a Charleston.