Roland Garros: ottima partenza di Fognini, fuori Giannessi e Cocciaretto

Tutti i risultati del Roland Garros

F. Fognini b. G. Barrere 6-4 6-1 6-4

Ha sofferto per una buona mezzoretta Fabio Fognini prima di premere un po’ sull’acceleratore e chiudere rapidamente la questione Barrere. Il francese a dire il vero aveva fatto pochino ma aveva conquistato un break dopo un lunghissimo primo game e poi lo aveva tenuto in qualche modo. Sul 4-3 però Fognini ha tenuto lo scambio solido, senza prendere rischi inutili e il ritmo è stato insostenibile per il numero 122 del mondo. Fognini ha infilato 6 game di fila e un parziale di 13 (game) a 1, troppa grazia, probabilmente bastava meno, forse pure Fognini ha pensato lo stesso e ha ceduto il servizio quando doveva chiudere il match. Poco male, solo una mancita di minuti in più in campo, il primo scoglio è superato, adesso uno tra Fucsovics (probabile) e Simon, poi si potrà pensare a Thiem.

Altri incontri

Nulla da fare per Elisabetta Cocciaretto, che malgrado la fortuna di aver trovato un posto nel tabellone principale dopo essere stata ripescata dalle qualificazioni è stata sconfitta per 6-1 6-3 contro Ana Bogdan. Partita senza storia, anche perché l’azzurra ha rivelato in conferenza stampa di aver patito ancora i dolori alla gamba già accusati nel torneo di Roma di qualche settimana fa. In quell’occasione ci fu una sconfitta per 7-6(8) 6-2 contro Caroline Garcia, oggi non è riuscita nemmeno a rendere competitiva la partita contro la rumena, che al prossimo turno affronterà Naomi Osaka. Fuori anche Alessandro Giannessi, in tabellone da qualificato: non basta una prova di grande coraggio contro Kei Nishikori, vincitore al quinto set col punteggio di 6-4 6-7(7) 6-3 4-6 6-4.