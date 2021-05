Roland Garros: Osaka, multa di 15.000 dollari. Possibile anche la squalifica dovesse continuare il silenzio stampa

Naomi Osaka oggi ha fatto il suo esordio al Roland Garros battendo Patricia Maria Tig per 6-4 7-6(4).

Malgrado le due parole scambiate con Fabrice Santoro ai microfoni nell’immediato dopo partita è arrivato un lungo comunicato congiunto tra i quattro tornei dello Slam dove si comunica la multa di 15.000 dollari alla giapponese e la si esorta a tornare a rispettare i propri obblighi altrimenti si potrebbero aprire le porte a sanzioni più dure come anche, caso limite, la squalifica.

Il comunicato che porta la firma dei direttori dell’Australian Open, del Roland Garros, di Wimbledon e dello US Open, indica la possibilità di una reiterata assenza dalle conferenze stampa come una grave violazione del codice di condotta dell’atleta malgrado si sia fatto di tutto per mettersi in contatto con Osaka dopo l’annuncio fatto via social. Non avendo avuto risposta, e avendo oggi Osaka rifiutato di andare in conferenza stampa richiesta dai media presenti, hanno optato per il pugno duro, esasperando il concetto arrivando fino alla minaccia dell’esclusione dal Roland Garros.

Mercoledì Osaka sarà di nuovo in campo contro Ana Bogdan per il secondo turno, ma probabilmente la partita più importante sarà giocata dopo la stretta di mano.