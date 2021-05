Roland Garros: day 2, risultati del singolare maschile

Primo turno

Y. Nishioka b. J-W. Tsonga 6-4 6-2 3-6 7-6(5)

L. Musetti b. [13] D. Goffin 6-0 7-5 7-6(3)

[30] T. Fritz b. J. Sousa 6-4 6-2 6-4

D. Koepfer b. [WC] M. Bourgue 6-3 6-3 6-4

M. Cilic b. [WC] A. Rinderknech 7-6(6) 6-1 6-2

[Q] D. Istomin vs [8] R. Federer 6-2 6-4 6-3

C. Norrie b. [Q] B. Fratangelo 7-5 7-6(5) 6-2

L. Harris b. [26] L. Sonego 7-5 6-4 6-4

[18] J. Sinner b. P.H. Herbert 6-1 4-6 6-7(4) 7-5 6-4

G. Mager b. [LL] P. Gojowczyk 6-2 3-6 6-4 7-5

[28] N. Basilashvili b. D. Lajovic 6-4 6-3 0-6 6-2

[Q] C. Alcaraz vs [Q] B. Zapata Miralles 6-3 2-6 6-1 7-6(4)

[15] C. Ruud b. B. Paire 5-7 6-2 6-1 7-6(4)

[PR] K. Majchrzak b. [WC] A. Cazaux 6-4 2-6 6-4 6-4

F. Delbonis b. R. Albot 6-1 2-6 6-0 6-1

P. Martinez b. S. Korda 6-4 6-2 6-2

F. Krajinovic b. [Q] M. Marterer 6-4 6-1 7-6(3)

[31] J. Isner b. S. Querrey 7-6(2) 6-3 6-4

T. Monteiro b. [LL] F. Cerundolo 6-3 6-4 6-3

S. Johnson b. F. Tiafoe 6-7(5) 3-6 6-4 6-2 6-1

[32] R. Opelka b. A. Martin 6-3 6-2 6-4

J. Munar b. J. Thompson 6-7(6) 6-1 7-6(5) 6-4

T. Paul b. [WC] C. O’Connell 6-2 6-4 4-6 4-6 10-8

[2] D. Medvedev b. A. Bublik 6-3 6-3 7-5