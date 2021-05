Il Roland Garros comincia con la sorpresona, fuori Thiem!

P. Andujar b. [4] D. Thiem 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4

Dominic Thiem, testa di serie numero 4, finalista due volte a Parigi, detentore dello US Open ha perso contro Pablo Andujar dopo che si era trovato avanti due set a zero. Andujar non aveva mai recuperato uno svantaggio di due set, non aveva mai vinto contro un top 5, perdendo 10 volte su 10. Ma non serve infierire sul vincitore per spiegare l’orribile primavera di Thiem, che dopo la sconfitta alle finals contro Medvedev non si è sostanzialmente più ripreso. Nei 4 tornei che ha scelto di giocare sul rosso, solo una volta ha vinto due partite per il resto la sconfitta di oggi si aggiunge a quella di Zverev a Madrid, Sonego a Roma e Norrie a Lione. Se ha dovuto aspettare 4 ore un quarto prima di finire il match è stato solo perché Andujar non si è reso conto che davanti aveva un giocatore che è da ricostruire, lento nei movimenti, poco reattivo, con il rovescio che non viaggia e anche con la testa piena di pensieri negativi. I primi due set Thiem li ha vinti più per colpa di Andujar che per merito suo e si è dovuto sforzare ulteriormente l’austriaco per evitare di arrivare al secondo turno. Gli ultimi tre set sono stati un disastro, Thiem non riusciva mai a controllare il rovescio che o era troppo corto o finiva lungo o largo, e in risposta quasi mai si rendeva pericoloso. Davvero complicato comprendere come Thiem si sia ridotto così, ed è un bene che la sconfitta sia arrivata preso, così magari la stagione sull’erba – che però non è certo la superficie più adatta all’austriaco, potrà essere preparata per bene, posto che non ci sia sotto qualche problema difficile da decifrare. Dispiace non dare la giusta soddisfazione ad Andujar, che ha chiuso in ginocchio la sua vittoria più prestigiosa, ma anche lui si renderà conto di cos’è successo in campo.

Fuori anche la testa di serie numero 16, Grigor Dimitrov, che avanti due set a zero, 5-1 nel terzo, con tre match point consecutivi, non ce l’ha fatta a vincere il match ed è stato costretto al ritiro per un problema alla schiena. Dimitrov ha resistito quanto ha potuto, sperando di riuscire a chiudere in fretta, ma svanita l’opportunità sull’1-5 tutto è diventato complicatissimo. Dimitrov è rimasto in campo fino allo 0-3 del quarto e poi ha alzato banidera bianca.

