Australian Open: già finita per Monfils, vittorie per Zverev e Thiem

I risultati della prima giornata dell’Australian Open

L’Australian Open 2021 alla fine è iniziato, nonostante i mille disagi provocati dalla pandemia e da qualche eccesso di prudenza non troppo semplice da comprendere, al netto del terrore per il virus. La prima giornata, che si è svolta nella notte italiana, come da tradizione, ha visto un solo lieve scossone, provocato dalla sconfitta di Gael Monfils, testa di serie numero 10, ma non prendetela troppo sul serio, contro il norvegese Emil Ruusuvuori, sperando che le “u” siano tutte dove devono essere. Il norvegese ha avuto bisogno di cinque set contro un Monfils generoso certo, ma che insomma aveva fatto un solo match negli ultimi sei mesi, quello perso contro Berrettini. Bravo il francese a tirarla per le lunghe ma al quinto davvero non ne aveva più e da quella parte di tabellone, quella di Zverev, c’è un interessante buco per Bublik, che ha iniziato benino, perché era meglio non perderlo quel set contro Bedene. A proposito di Zverev, il tedesco ha iniziato penando contro Giron, perdendo il primo set al tiebreak e rischiando qualcosa anche nel secondo, ma alla distanza ha chiuso agevolmente. Ma per lui prima degli ottavi è sostanzialmente impensabile perdere e a Djokovic dovrebbe arrivarci, poi si vedrà.

Qualche ruggine anche per Dominic Thiem che ha vinto il primo set al tiebreak, è andato sotto di un break nel secondo ma poi ha dilagato contro Kukushkin, Il suo spicchio di tabellone è più complicato, non foss’altro perché da quelle parti si sono raggruppati i mattocchi del tabellone, da Tomic, che ha battuto Sugita aiutato da un infortunio al giapponese che si è ritirato sotto di due break al terzo, a Kyrgios, mentre è già fuori Paire, sconfitto da Gerasimov.

Dimitrov ha respinto le insidie di un declinante Cilic regolandolo in tre set, mentre Carreno Busta si è preso la rivincita di quel tumultuoso ottavo di finale di un paio d’anni fa, quando contro il giapponese finì tirando il borsone al giudice di sedia.