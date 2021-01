Dunlop lancia la nuova gamma di racchette Cx

Dunlop ha presentato la nuova gamma di racchette Control. Un’evoluzione dell’originale serie CX: la gamma è stata riprogettata per fornire ai giocatori un totale controllo con maggiore potenza e precisione in ogni colpo.

Questa è la prima serie di racchette a offrire la nuova tecnologia FLEX BOOSTER, che presenta diversi strati ad alta elasticità che permettono di ridurre le vibrazioni lungo tutto il telaio. Ciò offre ai giocatori una sensazione di minore rigidità, più comfort e maggiore flessibilità, senza perdere potenza e controllo per tutta la durata dell’allenamento o della partita.









Le racchette sono dotate anche del Sonic Core, realizzato con Infinergy® di BASF (come si vede sulle serie SX e FX) alle ore 3 e 9 del telaio. Combinate con Power Grid String Tech, un piatto corde ridisegnato per una maggiore precisione, queste tecnologie creano una racchetta con uno sweet spot più ampio e un impatto degli urti ridotto, consentendo ai giocatori di “controllare il gioco” con comfort, potenza e facilità.

La serie CX è stata sviluppata dal team globale di ricerca e sviluppo Dunlop Srixon a Kobe, in Giappone, con le racchette che hanno dimostrato una riduzione del 5% della rigidità e del 10% delle vibrazioni rispetto al modello precedente.

Ken Yamamoto, Head of Dunlop Tennis Business, ha commentato: “Dunlop ha rivoluzionato la gamma di racchette CX. Abbiamo deciso di creare una racchetta che offrisse ai giocatori il controllo totale, stimolandoli a giocare colpi vincenti. Dalla prima all’ultima palla, CX offre ai giocatori il totale controllo. La gamma prevede opzioni per tutte le età e abilità. Sia che un giocatore cerchi un maggiore controllo della potenza o degli effetti, sia che preferisca una sensazione di leggerezza, c’è una racchetta CX pensata per lui”.

La serie CX va a unirsi alle altre serie di racchette Dunlop: la serie SX, legata allo spin, e la serie FX, legata alla forza / potenza. Insieme, queste serie formano il concetto “Elements of the Game”, progettato per aiutare a distinguere facilmente i principali vantaggi prestazionali di ciascuna gamma di racchette: CX – Control, SX – Spin, FX – Force.

LA GAMMA

CX 200 TOUR 18×20

Piatto Corde (cm2/in2): 613/95

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso senza corde (G/Oz): 315/11.1

Bilanciamento senza corde (mm): 310

Profilo (mm): 20.5

RA/Stiffness: 63

Schema Corde: 18×20

CX 200 TOUR

Piatto Corde (cm2/in2): 613/95

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso Senza Corde (G/Oz): 310/10.9

Bilanciamento senza corde (mm): 310

Profilo(mm): 20.5

RA/Stiffness: 63

Schema Corde: 16×19

CX 200

Piatto Corde (cm2/in2): 632/98

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso senza corde (G/Oz): 305/10.8

Bilanciamento senza corde (mm): 315

Profilo(mm): 21.5

RA/Stiffness: 64

Schema Corde: 16×19

CX 200 LS

Piatto Corde (cm2/in2): 632/98

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso senza corde (G/Oz): 290/10.2

Bilanciamento senza corde (mm): 325

Profilo(mm): 21.5

RA/Stiffness: 64

Schema Corde: 16×19

CX 200 OS

Piatto Corde (cm2/in2): 677/105

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso senza corde (G/Oz): 295/10.4

Bilanciamento senza corde (mm): 325

Profilo(mm): 21.5

RA/Stiffness: 62

Schema Corde: 16×19

CX 400 TOUR

Piatto Corde (cm2/in2): 645/100

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso senza corde (G/Oz): 300/10.6

Bilanciamento senza corde (mm): 320

Profilo(mm): 23

RA/Stiffness: 67

Schema Corde: 16×19

CX 400

Piatto Corde (cm2/in2): 645/100

Lunghezza (cm/in.): 68.6/27

Peso senza corde (G/Oz): 285/10.1

Bilanciamento senza corde (mm): 330

Profilo(mm): 24

RA/Stiffness: 71

Schema Corde: 16×19

A Proposito di Dunlop

Dunlop è di proprietà di Sumitomo Rubber Industries e ha sede a Kobe, in Giappone. Dunlop ha una storia leggendaria nello sport del tennis. È oggi partner ufficiale dell’ATP Tour e dell’Australian Open. I giocatori del tour che attualmente utilizzano i prodotti Dunlop sono: Kevin Anderson, Nikoloz Basilashvili, Miomir Kecmanovic, Qiang Wang, Yui Kamiji, Taylor Townsend, Misaki Doi, Roberto Marcora, Jamie Murray, Kurumi Nara, Michael Mmoh, Zarina Diyas, Alejandro Tabilo e Liam Broady, Le leggende statunitensi di Dunlop James Blake e Michael Chang, così come Patrick Mouratoglou, Nick Bollettieri e Rod Laver sono anche ambasciatori del marchio. Ulteriori informazioni su www.dunlopsports.com.

A proposito di Sumitomo Rubber Industries

Sumitomo Rubber Industries (SRI) è stata fondata nel 1909 a Kobe, in Giappone, impiega oltre 37.000 persone in tutto il mondo con un fatturato di circa 8 miliardi di dollari. SRI ha acquisito i diritti globali sul marchio Dunlop nell’aprile 2017 e possiede altri marchi sportivi Srixon, Cleveland Golf e XXIO. SRI è specializzata nell’industria dei pneumatici, ma anche nella fornitura di prodotti a base di gomma per il settore medico, edile, nautico, degli impianti sportivi ecc.